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شاهد.. احتفالات ميسي وزملائه مع الجماهير في ملعب "لوسيل"

الرياضة

شاهد.. احتفالات ميسي وزملائه مع الجماهير في ملعب
AFP PATRICIA DE MELO MOREIRA
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احتفل لاعبو الأرجنتين بطريقة هيستيرية مع الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب "لوسيل" بعد الفوز المثير على هولندا بركلات الترجيح، مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

وتوجه لاعبو منتخب "التانغو" الأرجنتينيين إلى المدرجات للاحتفال بطريقة هيستيرية مع الجماهير، بعد تسجيل المهاجم لوتارو مارتينيز الهدف الرابع لبلاده من ركلة الترجيح الخامسة الفاصلة، ويبلغ الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022.

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المصدر: RT 

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