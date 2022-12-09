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كأس العالم 2022..  ميسي يهاجم مدرب هولندا بعد فوز الأرجنتين

الرياضة

كأس العالم 2022..  ميسي يهاجم مدرب هولندا بعد فوز الأرجنتين
AP Ariel Schalit
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شن قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، هجوما على المدير الفني لمنتخب هولندا، لويس فان غال، وذلك على إثر تصريحاته بعد نهاية المباراة بين المنتخبين، في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح (4-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: "فان غال يقول إنهم يلعبون كرة قدم ممتعة بينما كل ما يفعلونه هو لعب كرات طويلة ".

وشهدت نهاية المباراة مناوشة بين ليونيل ميسي وفان غال مع مساعديه.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد "لوسيل"، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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