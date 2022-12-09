مودريتش يعادل رقما عمره 24 عاما

قاد النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، بلاده للدور نصف النهائي لمونديال قطر، على حساب نظيره البرازيل (4-2) إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مودريتش ظهر اليوم هذه المرة رقم 30 بقميص المنتخب الكرواتي في بطولة كبرى.

وأضافت أن مودريتش، بعمر 37 عاما، بات أكبر لاعب خط وسط يبدأ أساسيا في مباراة ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم، منذ الألماني لوثار ماتيوس، الذي حقق هذا الرقم في مونديال فرنسا 1998 ضد كرواتيا بالذات.

المصدر: وكالات