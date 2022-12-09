مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية لمباراة هولندا والأرجنتين

يحتضن استاد لوسيل بقطر، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين منتخبي هولندا والأرجنتين، في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي، لويس فان غال (71 عاما)، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الأرجنتيني:

لحراسة المرمى: أندريس نوبرت

لخط الدفاع: جورين مادورو، فان دايك، أكي

لخط الوسط: دومفريس، مارتن دي رون، فرينكي دي يونغ، كلاسين، دالي بليند

لخط الهجوم: ميمفيس دي باي، جاكبو.

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني (44 عاما)، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الهولندي:

لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

لخط الدفاع: روميرو، أوتاميندي، مولينا

لخط الوسط: أكونيا، رودريغو دي بول، إينزو فرنانديز، أليخاندرو غوميز "بابو"

لخط الهجوم: ليونيل ميسي، ألكسيس ماك أليستر، جوليان ألفاريز.

تشكيلة هولندا 🇳🇱 الرسمية: نوبيرت، دومفريز، تيمبر، فان دايك، آكي، بيلند، دي رون، دي يونغ، جاكبو، بيرخواين، ديباي. pic.twitter.com/e7a9QhMf27 — EPL World (@EPLworld) December 9, 2022

المصدر: RT