وليد الركراكي يكشف عن أمنيته حول مشاركة رونالدو ضد المغرب

أكد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، اليوم الجمعة، أن لدى منتخبه الخطة المناسبة لمواجهة البرتغال، معربا عن أمنيته بألا يلعب كريستيانو رونالدو غدا السبت، في ربع نهائي كأس العالم.

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة البرتغال: "لقد حللنا أداء المنتخب البرتغالي ولدينا خطة وضعناها في سبيل خلق مفاجأة ويجب أن نركز على ما يمكننا فعله وليس على البرتغال"، حسب تعبيره.

وأضاف: "بالتأكيد البرتغال مرشحة للتأهل ويريدون المنافسة على اللقب، ولكن هذا الأمر كان صحيحا أيضا مع إسبانيا".

وتابع مدرب المغرب: "يمكن أن نرى الجو العام الإيجابي على وسائل التواصل الاجتماعي لديك قارة خلفك والجمهور العربي خلفك... سنحاول صناعة التاريخ والحمد لله أن لدينا دعوات الكثير من الناس معنا".

وحول جاهزية لاعبي "أسود الأطلس"، قال: "نحن ننتظر بشأن مصير مشاركة نايف أكرد، غدا سيتبين ما إذا سيكون جاهزا... أكرد لاعب مهم جدا في الدفاع لكن لدينا (جواد) الياميق ولدينا بدر بانون أيضا".

وأوضح: "اليوم أود توجيه الرسالة بأن الأهمية لا تكمن بهوية اللاعبين بل بروح الفريق والذهنية القوية لدينا، لن نبحث عن أعذار تتعلق بالإصابات"، حسب قوله.

وواصل: "نحن نلعب دائما تحت الضغط لأن جمهورنا يطلب منا المزيد دائما... أعرف المغاربة وأعرف العرب جيدا لقد طلبوا منا الفوز في المباريات في الدور الأول ثم دفعونا نحو دور الـ16 ثم إلى ربع النهائي والآن هم يريدوننا في نصف النهائي".

وأشار وليد الركراكي إلى أنه لا يتمنى أن يلعب كريستيانو رونالدو لأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، لكنه لفت إلى أن المغرب سيواجه البرتغال وليس رونالدو وحده.

المصدر: وكالات