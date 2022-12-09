الجزائري رياض محرز يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب المغرب

وجه الدولي في المنتخب الجزائري، رياض محرز، رسالة مؤثرة لمنتخب المغرب عقب فوزه على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، وبلوغه الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وقال محرز في لقاء تلفزيوني مع قناة "سكاي نيوز عربية" معبرا عن رأيه في الإنجاز المغربي: "شيء عظيم.. المنتخب المغربي يقدم أداء عظيما، هزموا منتخبات قوية وهم الآن في دور الثمانية وجعلوا إفريقيا والعرب فخورين".

وأكد محرز على أن: "هذا رائع بالنسبة لنا وأتمنى أن يواصلوا الإنجازات"، موضحا أنه سيساند المغرب رغم أن لديه أصدقاء في المنتخب البرتغالي.

وشدد الدولي الجزائري على أن: "المنتخب المغربي جيد وليس هناك لاعب واحد فقط، ولديهم خطط فنية تعتمد على الالتزام والحذر والهجمات المرتدة وأن لديهم لاعبين جيدين ويقدمون كل ما لديهم من جهود".

وتابع: "لدى المنتخب المغربي لاعبون جيدون ويقدمون كل ما لديهم من جهود كما لديهم لاعبون يصنعون الفارق. عندما تنظر إليهم تشاهد فريقا متكاملا. كل لاعب يساعد زميله. وهذا جيد. حظ سعيد وإن شاء الله يواصلون حتى النهاية".

وأوضح: "بالنسبة لي من المستحيل عدم متابعة مباريات المونديال على الرغم من أن الأمر صعب بعض الشيء بالنسبة لي لأنني لست هناك. لكني أحب كرة القدم وإن هناك مباريات قوية ولاعبين جيدين ولهذا أنا أتابع البطولة".

وتأهل منتخب المغرب "أسود الأطلس" للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم، في قطر إثر فوزه على نظيره الإسباني يوم الثلاثاء، الماضي بركلات الترجيح (3-0).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب الدور ثمن النهائي لمونديال المكسيك 1986، والسعودية في مونديال أمريكا 1994، والجزائر في مونديال البرازيل 2014.

المصدر: وكالات