إقالة إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا بعد الخسارة أمام المغرب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة مدرب منتخبه الأول، لويس إنريكي، وذلك غداة خروج "الماتدور" من ثمن نهائي مونديال قطر على يد المغرب.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان "أبلغ الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا المدرب إنريكي بالقرار".

وشكر الاتحاد الإسباني إنريكي وطاقمه التدريبي بالكامل على جهودهم خلال السنوات الماضية لتطوير أداء "لاروخا".

وتمنى الاتحاد الإسباني، الساعي لمشروع جديد، لإنريكي وفريقه التوفيق في مشاريعهم المهنية المستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد خروج منتخب إسبانيا من مونديال قطر على يد المغرب.

وبعد فوز ساحق على كوستاريكا 7-0 في افتتاح مشوارها في مونديال قطر، تعادلت إسبانيا مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2.

وفي ثمن النهائي، استحوذت إسبانيا على الكرة أمام المغرب، بيد أنها خسرت بركلات الترجيح 0-3 بعد تعادلهما دون أهداف.

وكان إنريكي (52 عاما)، تولى تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقاده لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

المصدر: وكالات