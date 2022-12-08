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فتاة تداعب الكرة بمهارة في شوارع قطر (فتاة)

الرياضة

فتاة تداعب الكرة بمهارة في شوارع قطر (فتاة)
Globallookpress Sebastian EL-SAQQA
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خطفت فتاة الأضواء باستعراضها مهاراتها الكروية في شوارع قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022  حتى 18 ديسمبر الجاري.  

ونشر حساب مونديال قطر 2022 "FIFA World Cup" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لفتاة تستعرض فيه مهاراتها الكروية مرتدية قميص منتخب البرازيل، وعلق عليه بـ"تغريدة" جاء فيها: "قميص البرازيل مناسب تماما للمهارات المميزة.. ".

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المصدر: "twitter/FIFAWorldCup" 

مونديال قطر

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