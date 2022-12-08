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بسبب "واقعة القطة".. مسؤول صحفي برازيلي يستقبل بالـ"مواء"

الرياضة

بسبب
twitter/ADSportsTV
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شهد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، المكرس لمباراته ضد كرواتيا غدا الجمعة، في دور الثمانية لمونديال قطر، استقبال المسؤول الصحفي لمنتخب البرازيل بالـ"مواء".

وأثار المسؤول عن المؤتمر الصحفي لجناح منتخب "السيليساو" فينيسيوس جونيورز، الجدل واستغراب الحضور بالطريقة التي تعامل بها مع قطة قفزت فوق الطاولة، حيث قام بالإمساك بها ورميها.

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وفي نهاية المؤتمر الصحفي استفسر مراسل وكالة "تاس" الروسية من المسؤول الصحفي عن حالة القطة، فأجاب: "القطة بخير، لا تقلق. إنها تحس بشعور رائع".

المصدر: "تاس" 

مونديال قطر

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