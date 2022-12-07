مفاجآت في التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال قطر 2022

هيمن لاعبو المنتخب البرتغالي على التشكيلة المثالية لمباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

شهدت التشكيلة المثالية مفاجآت كبيرة، أبرزها غياب النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي، إضافة إلى وجود أي لاعب مغربي، رغم الأداء الاستثنائي الذي قدمه العديد من نجوم "أسود الأطلس" مثل لاعب خط الوسط نور الدين أمرابط، وحارس المرمى ياسين بونو، اللذين أسهما في الإطاحة بالمنتخب الإسباني بالفوز عليه بركلات الترجيح (3-0) مساء أمس الثلاثاء، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في التاريخ.

ودخل ثلاثة لاعبين من البرتغال في التشكيلة المثالية لدور الـ16 لكأس العالم 2022، وتقدمهم المهاجم الشاب جونسالو راموش، الذي حصل على 9.8 نقطةة، ليتصدر لائحة اللاعبين الأعلى تقييما بعد نهاية دور المجموعات، والدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، وفقا لموقع "Sofascore"، بعد إحرازه أول ثلاثية "هاتريك" في البطولة، ليقود منتخب بلاده لفوز ساحق على نظيره السويسري (6-1).

وجاءت التشكيلة المثالية كما يلي:

لحراسة المرمى: ليفاكوفيتش (كرواتيا)

لخط الدفاع: رافاييل غيريرو (البرتغال)، تياغو سيلفا (البرازيل)، رودري (إسبانيا)، وديوغو دالوت (البرتغال).

لخط الوسط: ديلي بليند (هولندا)، تارو إيندو (اليابان)، برونو فيرنانديز (البرتغال)، دينزل دومفريس (هولندا)

لخط الهجوم: كليان مبابي (فرنسا)، وغونسالو راموش (البرتغال).

🗺️ | Team of the Week



Round of 16 at #Qatar2022 wrapped up yesterday, which means it's now time for our brand new TOTW! ⬇️



Following their huge win last night, Portugal lead the way with four players featured, while Gonçalo Ramos is our Player of the Week. 👏👏#FIFAWorldCuppic.twitter.com/Ukv9fza7pF — Sofascore (@SofascoreINT) December 7, 2022

المصدر: "twitter/SofascoreINT"