"المستبعد" راموس يعلق على خسارة إسبانيا أمام المغرب

أبدى المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، دعمه لمنتخب بلاده بعد خسارته أمام المغرب وخروجه من دور ثمن النهائي لمونديال "قطر 2022".

وخسر منتخب إسبانيا أمام نظيره المغربي، أمس الثلاثاء، بركلات الترجيح (3-0)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليودع البطولة مبكرا علما بأن "الماتادور" كان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وبعد الخروج الموجع، نشر راموس عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صورة قديمة له بقميص منتخب إسبانيا، وكتب: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، فخور بعلمنا، فخور ببلدنا وفخور بلاعبينا".

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وأضاف: "إسبانيا لا تخسر، إسبانيا تتعلم، إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تنهض وتستمر في القيادة".

وختم: "سنعود وسنعود أقوى، هيا إسبانيا".

ولم يشارك راموس (36 عاما)، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي باريس سان جيرمان، مع منتخب إسبانيا في مونديال قطر، لعدم استدعائه لأسباب فنية.

ويعد راموس، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإسبانية، وأحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي حقق بطولتين متتاليتين في كأس أمم أوروبا في العامين 2008 و2012 وبينهما لقب مونديال 2010.

المصدر: RT