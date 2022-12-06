شاهد.. فرحة أمير قطر بتأهل المغرب التاريخي لربع نهائي المونديال

رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لربع نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمغاربة بنتيجة 3-0.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب المدينة التعليمية الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم ويصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل "أسود الأطلس".

🎥 فرحة سمو أمير قطر تميم بن حمد بتأهل المغرب التاريخي إلى ربع النهائي! ♥🇲🇦🇶🇦#المغرب_اسبانياpic.twitter.com/kzM2bCSyB8 — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) December 6, 2022

أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد فرحا بفوز المغرب على اسبانيا pic.twitter.com/nmbDroE8nw — Spot (@SpotQa) December 6, 2022

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي في التاريخ يصعد لربع نهائي كأس العالم.

وينتظر "أسود الأطلس" في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين البرتغال وسويسرا.

المصدر: RT