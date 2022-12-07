لقطة مؤثرة لمدرب منتخب المغرب بعد نهاية مباراة "الأسود" وإسبانيا (فيديو)
حرص المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي على الاحتفال مع والدته بفوز "أسود الأطلس" على إسبانيا وتأهلهم لثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم.
وعقب نهاية المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر بفوز المغرب بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، توجه الركراكي مباشرة إلى المدرجات حيث كانت تتواجد والدته وارتمى في حضنها وسط تصفيق وتشجيع الجماهير المغربية.
شاهد احتفال وليد الركراكي مدرب المغرب مع والدته بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022pic.twitter.com/1MyxhHRGAw— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
وقام الركراكي بتقبيل رأس والدته قبل أن يعود إلى أرضية الملعب لمواصلة الاحتفال مع لاعبيه.
وبات الركراكي أول مدرب عربي يصل مع فريقه إلى ربع نهائي كأس العالم.
كما أصبح المغرب أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).
ويلعب "أسود الأطلس" في الدور ربع النهائي مع البرتغال التي اكتسحت سويسرا بنتيجة 6-1.
المصدر: RT