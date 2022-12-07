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فيديو مؤثر.. أم جزائرية تفاجئ ابنها في مونديال قطر

الرياضة

فيديو مؤثر.. أم جزائرية تفاجئ ابنها في مونديال قطر
AFP
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأم جزائرية اختارت أن تفاجئ ابنها الذي يعمل كحارس أمني متطوع في مونديال "قطر 2022".

وتظهر في المقطع الذي حظي بإشادة واسعة، الأم الجزائرية وهي تمشي باتجاه ولدها المدعو مهدي والبالغ 28 عاما، وهو يقف لمساعدة المشجعين أثناء عمله، ليفاجأ برؤية أمه قبل أن يقوم بعناقها والبكاء في أحضانها. 

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وبحسب مغردين فإن المرأة من ولاية قسنطينة وأبناءها الثلاثة يعملون في قطر، وقد قررت زيارتهم بعد فراق دام أكثر من عام ونصف العام، وذلك بإخبار واحد منهم فقط كي ترى ردة فعلهم.

يذكر أنه يتواجد حاليا في قطر نحو 20 ألف متطوع يشاركون في نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: "وسائل التواصل الاجتماعي"

مونديال قطر

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