جنون كرة القدم.. مشجع عربي يعتذر لأمه لبيع مجوهراتها من أجل كأس العالم (فيديو)

قام أحد المشجعين العرب بتوجيه الاعتذار إلى والدته، بعد أن أقدم على بيع مجوهراتها، من أجل حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، بطريقة "مبتكرة".

ووقف أحد المشجعين العرب في منطقة سوق واقف في قطر، ممسكا بلافتة كتب عليها: "أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكي لماذا بعت مجوهراتك، إنه كأس العالم".

وبعد سؤاله من جانب مراسل قناة "الكأس" القطرية عن سبب حمل هذه اللافتة، قال: "أشكر دولة قطر على الاستضافة والبطولة، والوالدة إن شاء الله مسامحة، وسأعوضها بعد عودتي لها".

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وتشهد منافسات كأس العالم 2022 مشاركة 4 منتخبات عربية، حيث خرجت قطر وتونس والسعودية من دور المجموعات، فيما يحاول منتخب المغرب اليوم الخميس من كسب بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم لأول مرة على أرض عربية وفي فصل الشتاء، حيث تنتهي منافساتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

المصدر: twitter/alkasschannel