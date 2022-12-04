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بعد 24 يوما فقط!.. انفصال نجم برازيلي سابق عن زوجته بسبب مونديال قطر

الرياضة

بعد 24 يوما فقط!.. انفصال نجم برازيلي سابق عن زوجته بسبب مونديال قطر
AFP NELSON ALMEIDA
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كشفت تقارير صحفية برازيلية عن انفصال نجم منتخب البرازيل السابق أدريانو عن زوجته ميكايلا ميسكيتا، بعد 24 يوما فقط من زواجهما.

ووفقا لما كشفه موقع "إكسترا جلوبو" البرازيلي، فإن أدريانو كان يخطط مع زوجته، البالغة من العمر 25 عاما، لإقامة حفل زفاف مع الأصدقاء والمقربين من العائلتين نهاية الأسبوع الحالي، لكنه لم يتم.

وأضاف الموقع أن أدريانو وميسكيتا وقعا في خلاف بعدما ذهب لزيارة أصدقائه في مدينة "ريو" البرازيلية لمشاهدة مباراة منتخب "السيليساو" أمام سويسرا في كأس العالم 2022.

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وأشار إلى أن أدريانو عاد إلى المنزل بعد يومين، واشتبك مع مسكيتا حول مكان وجوده، ولم تقبل "ميكايلا" اعتذار زوجها بأنه ذهب لمشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا.

وتوقف الثنائي عن متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذفت ميسكيتا جميع الصور السابقة لها مع أدريانو.

وعلى الرغم من توقف أدريانو عن متابعة زوجته السابقة، فإنه احتفظ ببعض الصور التي تجمعهما معا.

يذكر أن أدريانو (40 عاما) قاد البرازيل للتويج بلقب بطل "كوبا أمريكا 2004"، وحصل على الحذاء الذهبي بصفته هداف البطولة برصيد 7 أهداف، كما فاز بكأس القارات 2005، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة ايضا برصيد 5 أهداف.

المصدر: وسائل إعلام 

مونديال قطر

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