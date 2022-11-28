البرازيل تهزم سويسرا وتبلغ دور الـ16 لمونديال قطر 2022 (فيديو)

تأهل المنتخب البرازيلي مبكرا إلى دور الـ16 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على نظيره السويسري (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم ، ضمن الجولة الثانية.

ويدين "السيليساو" البرازيلي بالفضل في انتصاره للاعبه كاسيميرو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة.





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وحقق المنتخب البرازيلي انتصاره الثاني على التوالي، لينفرد بصدارة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 للمونديال.

في المقابل، توقف رصيد منتخب سويسرا عند 3 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، ومن ثم الكاميرون وصربيا في المركز الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT