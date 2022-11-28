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مونديال قطر 2022.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وسويسرا

الرياضة

مونديال قطر 2022.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وسويسرا
AP Andre Penner
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يحتضن استاد "974" بالعاصمة الدوحة، اليوم الاثنين الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، اللقاء المرتقب بين منتخبي البرازيل وسويسرا، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بمونديال 2022. 

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي (61 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للسيليساو" لمواجهة نظيره السويسري:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السويسري، مراد ياكين (48 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السيليساو" البرازيلي:

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المصدر: RT 

مونديال قطر

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