مونديال قطر 2022.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وسويسرا

يحتضن استاد "974" بالعاصمة الدوحة، اليوم الاثنين الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، اللقاء المرتقب بين منتخبي البرازيل وسويسرا، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بمونديال 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي (61 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للسيليساو" لمواجهة نظيره السويسري:

Equipe escalada! 🇧🇷🤩



O técnico Tite definiu os 11 jogadores que iniciarão a partida contra a Suíça, às 13h (de Brasília).



A Seleção Brasileira vai em busca da segunda vitória seguida na Copa do Mundo!



É dia de Brasa, amigos! 😎#VemJogarJunto em busca de mais uma ⭐️! pic.twitter.com/LcPKhQBAFu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 28, 2022

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السويسري، مراد ياكين (48 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السيليساو" البرازيلي:

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المصدر: RT