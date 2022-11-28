مونديال قطر 2022.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرازيل وسويسرا
يحتضن استاد "974" بالعاصمة الدوحة، اليوم الاثنين الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، اللقاء المرتقب بين منتخبي البرازيل وسويسرا، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بمونديال 2022.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي (61 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للسيليساو" لمواجهة نظيره السويسري:
Equipe escalada! 🇧🇷🤩— CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 28, 2022
O técnico Tite definiu os 11 jogadores que iniciarão a partida contra a Suíça, às 13h (de Brasília).
A Seleção Brasileira vai em busca da segunda vitória seguida na Copa do Mundo!
É dia de Brasa, amigos! 😎#VemJogarJunto em busca de mais uma ⭐️! pic.twitter.com/LcPKhQBAFu
تشكيلة #البرازيل لمواجهة #سويسرا#البرازيل_سويسرا#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاسpic.twitter.com/XM4pu8FDXc— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
بينما اختار المدير الفني للمنتخب السويسري، مراد ياكين (48 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السيليساو" البرازيلي:
تشكيلة سويسرا الرسمية: سومير، ويدمير، اكانجي، الفادي، رودريغيز، فريولر، تشاكا، ريدير، سو، فارغاس، إيمبولو. pic.twitter.com/RlpXwAvlsk— EPL World (@EPLworld) November 28, 2022
المصدر: RT