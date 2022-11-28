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لقطة رائعة للـ"الكانارينهو".. فمن هو؟ (فيديو)

الرياضة

لقطة رائعة للـ
Legion-Media Marcelo Machado De Melo
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لم تغب شمس البرازيل عن كأس العالم منذ بدء العرس الكروي العالمي عام 1930، ويحمل منتخب "السيليساو" الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب، ويعتبر الأوفر حظًا للفوز بمونديال قطر 2022.

وتوج المنتخب البرازيلي بلقب بطل العالم 5 مرات، ولكن "الكانارينهو" يبحث عن لقبه السادس منذ زمن طويل، فهو لم يعتلِ منصة التتويج منذ 20 عاما.

نشر الحساب الرسمي للمنتخب البرازيلي على موقع "تويتر"، قبيل مباراته المرتقبة ضد سويسرا، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بمونديال 2022، مقطع فيديو جاء فيه: "إذا أراد تيتي "المدرب"، سيذهب كانارينهو إلى الميدان أيضا".

 

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وأطلق على المنتخب البرازيلي عددا من الأسماء في خمسينيات القرن الماضي، منها "السيليساو" والـ"الكانارينهو" بالبرتغالية أو "الكناري" باللغة العربية.

والبرازيل هي صاحبة الرقم القياسي في المشاركات في كأس العالم، فلم تفوت أي بطولة، وتوجت بخمس بطولات وكان آخر مونديال في عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وأيضا المنتخب البرازيلي هو الأكثر فوزا بكأس القارات بأربع بطولات، وتوج بتسع بطولات "كوبا أمريكا"، ويعتبر ثالث المنتخبات من حيث عدد البطولات بعد الأوروغواي والأرجنتين.

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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