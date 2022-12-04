الفلكي المغربي الشهير الخطابي يتنبأ بمفاجأة لمنتخب المغرب في مونديال قطر

توقع الفلكي المغربي الشهير، عبد العزيز الخطابي، في حوار سابق مع جريدة "Rue20" نهاية عام 2021، فوز المنتخب المغربي بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وتوقع الفلكي الخطابي، أو ما يوصف بـ"العراف" المغربي الشهير، عدة تنبؤات صادمة في سنة 2022 وطنيا و دوليا، منها انتخاب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفوز المنتخب المغربي بكأس العالم.

يذكر أن منتخب المغرب تأهل بجدارة إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، وسيواجه نظيره الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية بالريان.

المصدر: "rue20.com"