فيديو "يفضح" ميسي ومدربه.. شبهة وجود مؤامرة أرجنتينية في مجموعة السعودية بكأس العالم

لمحت قناة أرجنتينية إلى وجود شبهة مؤامرة في بطولة كأس العالم 2022، بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومدربه في المنتخب ليونيل سكالوني، وذلك خلال مواجهة "راقصي التانغو" وبولندا.

وتغلب منتخب الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل منتخب "راقصي التانغو" إلى الدور ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، كما صعد المنتخب البولندي بعد احتلاله المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب المكسيك صاحب المركز الثالث الذي ودع البطولة برفقة السعودية التي تذيلت المجموعة بثلاث نقاط.

👀 La charla entre Scaloni y Messi:

-"No quieren más, le hacemos uno más y quedan afuera" parece decir el entrenador.

+"2 a 0 allá?" Responde Messi

-"Claro", afirma Scaloni. pic.twitter.com/FYrzUqCvqm — Marco D'Arcangelo (@MarcoDArcangel7) December 1, 2022

وذكرت قناة "t y c sports" الأرجنتينية، في تقرير لها أن جماهير بولندا شعرت بتوتر شديد بعد التأخر أمام الأرجنتين بهدفين دون رد خوفا من ضياع بطاقة التأهل لدور الـ16، ثم اتجه بعدها ميسي إلى دكة بدلاء منتخب الأرجنتين ووجه سؤالا لينهض ليونيل سكالوني، ويقترب من ميسي.

El curioso diálogo entre Messi y Scaloni en el pleno partido: "¡No quieren más!" 🗣



La Pulga preguntó al banco qué pasaba en Lusail con México y Arabia Saudita y se generó un intercambio sin desperdicio con el entrenador.https://t.co/b52MtQ7sBo — TyC Sports (@TyCSports) December 1, 2022

وأضافت القناة في تقريرها، أنه من الواضح أن ميسي كان مهتما بنتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها التي كانت تجمع بين السعودية والمكسيك، وكانت وقتها المكسيك متقدمة على الأخضر بنتيجة 2-0.

وأشارت القناة إلى أن المشهد لم ينته عند هذا الحد، حيث سأل ميسي عن موقف بولندا من التأهل، ليرد عليه سكالوني:" إذا سجلنا هدفا في شباكهم سيودعون البطولة، إنهم لا يريدون المزيد.. لا يريدون المزيد".

وأوضح التقرير أن هدف السعودية المتأخر في شباك المكسيك أزال مخاوف بولندا، حيث ضمن تأهل المنتخب البولندي للدور ثمن النهائي، دون اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف.

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين ستواجه أستراليا في ثمن النهائي لمونديال قطر اليوم السب، فيما تلعب بولندا ضد فرنسا حاملة اللقب غدا الأحد.

المصدر: "t y c sports"