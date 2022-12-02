"نيمار" يوجه رسالة لروسيا من قطر (فيديو)

أصبح شبيه نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، أحد أبرز نجوم كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

والاسم الحقيقي لشبيه نيمار هو سوسيا دوني، وشوهد للمرة الأولى في مونديال قطر خلال حضوره مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا في دور المجموعات.

ويجد دوني صعوبة كبيرة في التجول في قطر والسير بهدوء في الشوارع، حيث تتهافت الجماهير لالتقاط صور معه لشبهه الكبير بنيمار، لدرجة أن بعض المشجعين يعتقدون بأنه هو المهاجم الحقيقي للمنتخب البرازيلي.

حتى أن الشبكة الأمريكية المختصة بالشؤون الرياضية "FOX Soccer"، نشرت فيديو، قالت إنه يعود لنجم المنتخب البرازيلي نيمار دي سيلفا في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ثم اتضح لاحقا أنها وقعت في فخ "شبيه اللاعب".

ووجه شبيه نيمار رسالة حب لروسيا خلال لقائه مع مراسل وكالة "تاس" في أحد شوارع الدوحة الرئيسية، وقال "من روسيا مع الحب شكرا للجميع".

وأكد دوني أن الشعبية ممتعة بالنسبة له، لكنه يتعامل معها بسخرية.

وقال دوني في حديثه مع مراسل الوكالة الروسية إنه واثق من فوز منتخب بلاده بلقب مونديال قطر "سنفوز، سترى. سيكون لدى المنتخب البرازيلي نجمة سادسة فوق الشعار على القميص".

تجدر الإشارة إلى أن نيمار الحقيقي تعرض للإصابة في مباراة منتخب البرازيل الأولى في دور المجموعات ضد صربيا وغاب عن المواجهة الثانية ضد سويسرا وسيغيب أيضا عن المباراة الثالثة ضد الكاميرون المقررة اليوم.

المصدر: تاس