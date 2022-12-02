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لقطات مؤثرة.. لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون مع أمهاتهم

الرياضة

لقطات مؤثرة.. لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون مع أمهاتهم
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خطف نجوم المنتخب المغربي الأضواء بحرصهم على الاحتفال مع أمهاتهم عقب التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر، إثر الفوز على كندا 2-1.

ولحظة انطلاق صافرة نهاية المباراة، انفجرت أفراح اللاعبين والجماهير المغاربة على حد سواء، بمشاركة بعض أمهات اللاعبين.

ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صعود سفيان بوفال، متوسط ميدان منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي، إلى المدرجات من أجل تقبيل رأس والدته ومعانقتها.

بدورها قامت والدة بوفال بمساعدة ابنها على خلع القميص، الذي أهداها إياه، ولاقى الفيديو انتشارا واسعا أشادت باللاعب الذي بات أساسيا في تشكيلة المدرب وليد الركراكي.

كما ظهر نايف أكرد، مدافع منتخب المغرب، على الهواء برفقة والدته، حيث احتضنته بحرارة.

وسبق لأشرف حكيمي، نجم "أسود الأطلس" وباريس سان جيرمان، الاحتفال مع والدته بالفوز على بلجيكا، على ملعب الثمامة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وقامت والدة حكيمي التي كانت موجودة على المدرجات، بمساعدة نجم باريس سان جيرمان، على خلع قميص المغرب، قبل أن يتعانقا بطريقة عاطفية ومؤثرة للغاية.

وبلغ المنتخب المغربي الدور الثاني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجازه الأول في مونديال 1986.

وتأهل منتخب "ألاسود" كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة إسبانيا.

المصدر:RT

مونديال قطر

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