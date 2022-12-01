14 منتخبا تبلغ دور الـ16 لكأس العالم منها منتخب عربي واحد

أسدل الستار على مباريات 6 مجموعات نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من أصل المجموعات الثمانية للبطولة المقامة حاليا في قطر، والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وحجز 14 منتخبا حتى الآن، مقاعد لها في دور الـ16 لمونديال قطر، من بينها منتخب المغرب.

وفي ما يلي الترتيب النهائي للمجموعات الست الأولى في مونديال "قطر 2022":

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المجموعة الأولى (A):

1- هولندا – 7 نقاط

2- السنغال – 6 نقاط

3- الإكوادور 4 نقاط

4- قطر من دون نقاط.

المجموعة الثانية (B):

1- إنجلترا – 7 نقاط

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2- الولايات المتحدة الأمريكية – 5 نقاط

3- إيران – 3 نقاط

4- ويلز نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة (C):

1- الأرجنتين – 6 نقاط

2- بولندا– 4 نقاط

3- المكسيك – 4 نقاط

4- السعودية – 3 نقاط.

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المجموعة الرابعة (D):

1- فرنسا – 6 نقاط

2- أستراليا – 6 نقاط

3- تونس – 4 نقاط

4- الدنمارك – نقطة واحدة.

المجموعة الخامسة (E):

1- اليابان – 6 نقاط

2- إسبانيا– 4 نقاط

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3- ألمانيا – 4 نقاط

4- كوستاريكا – 3 نقاط.

المجموعة السادسة (F):

1- المغرب – 7 نقاط

2- كرواتيا – 5 نقاط

3- بلجيكا – 4 نقاط

4- كندا – نقطة واحدة.

وبالتالي تأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، المغرب، كرواتيا، أستراليا، اليابان، وإسبانيا.

كما كان منتخبا البرازيل والبرتغال قد ضمنا صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة (G) والثامنة (H) على الترتيب، التي تختتم مبارياتهما اليوم الجمعة.

المصدر: RT