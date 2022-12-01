كرواتيا تقصي بلجيكا من مونديال قطر وتنتظر بطلة المجموعة (E)

تأهل منتخب كرواتيا إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر تعادله مع نظيره البلجيكي في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمجموعات مونديال قطر.

واحتل منتخب كرواتيا، بعد هذا التعادل السلبي، المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر المغرب، وصعدا معا إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

بينما اكتفى منتخب بلجيكا بالمرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وخرج مع نظيره الكندي صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط، من البطولة.

وسيكون منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"، بانتظار بطل المجموعة الخامسة (E) التي تضم كلا من، إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.

بينما سيلعب المغرب مع وصيف بطل المجموعة الخامسة (E)

المصدر: RT