شاهد.. احتفال أمير قطر بتأهل المغرب لثمن نهائي المونديال

رصدت عدسات المصورين أمير قطر تميم بن حمد، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم يصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل "أسود الأطلس".

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم المملكة المغربية الشقيقة من استاد الثمامة



#كأس_العالم#قطر2022#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/LUfKfZfGtD — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022

وبلغ المنتخب المغربي الدور الثاني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجازه الأول في مونديال 1986.

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وقد تأهل منتخب المغرب اليوم كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا، وألمانيا، وكوستاريكا واليابان.

المصدر: RT