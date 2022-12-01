شاهد.. احتفال أمير قطر بتأهل المغرب لثمن نهائي المونديال
رصدت عدسات المصورين أمير قطر تميم بن حمد، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم يصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل "أسود الأطلس".
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم المملكة المغربية الشقيقة من استاد الثمامة— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
#كأس_العالم#قطر2022#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/LUfKfZfGtD
أمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني يحتفل بفوز #أسود_الأطلس ويرفع علم #المغرب بعد تأهله إلى الدور ١٦ من #كأس_العالم_قطر_2022#مونديال_قطرpic.twitter.com/v1ciXTfUoP— هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) December 1, 2022
وبلغ المنتخب المغربي الدور الثاني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجازه الأول في مونديال 1986.
وقد تأهل منتخب المغرب اليوم كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا، وألمانيا، وكوستاريكا واليابان.
المصدر: RT