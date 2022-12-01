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شاهد.. احتفال أمير قطر بتأهل المغرب لثمن نهائي المونديال

الرياضة

شاهد.. احتفال أمير قطر بتأهل المغرب لثمن نهائي المونديال
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رصدت عدسات المصورين أمير قطر تميم بن حمد، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم يصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل "أسود الأطلس".

وبلغ المنتخب المغربي الدور الثاني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجازه الأول في مونديال 1986.

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وقد تأهل منتخب المغرب اليوم كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا، وألمانيا، وكوستاريكا واليابان.

المصدر: RT

مونديال قطر

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