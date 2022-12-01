مجموعة المغرب.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" كرواتيا وبلجيكا

يستضيف ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر، مساء اليوم الخميس، المباراة المرتقبة بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور (44 عاما)، صفارة بداية المباراة بين كرواتيا وبلجيكا في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش (56 عاما)، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الشياطين الحمر":

بينما سيعتمد الإسباني، روبيرتو مارتينيز (49 عاما)، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، على التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الكرواتي:

وتتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام المغرب، وتليهما بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، ومن ثم كندا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، وودعت البطولة رسميا.

المصدر: RT