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من سيواجه المغرب في حال تأهله لثمن نهائي مونديال قطر؟

الرياضة

من سيواجه المغرب في حال تأهله لثمن نهائي مونديال قطر؟
Legion-Media
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يمتلك المنتخب المغربي حظوظا كبيرة لبلوغ ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" وتجاوز دور المجموعات في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986.

ويواجه "أسود الأطلس" مساء اليوم الخميس، المنتخب الكندي الذي فقد كل أمله في التأهل، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

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ويحتاج المغرب للفوز أو التعادل مع كندا للتأهل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي ستجمع بين بلجيكا وكرواتيا.

وفي حال تأهل المغرب للدور ثمن النهائي، سيواجه أحد المتأهلين من المجموعة الخامسة والتي تضم إسبانيا، وألمانيا، وكوستاريكا، واليابان.

وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط، تليها اليابان (3 نقاط)، ثم كوستاريكا (3 نقاط)، وألمانيا (نقطة واحدة).

وفي الجولة الأخيرة التي تقام اليوم، تلعب ألمانيا مع كوستاريكا وإسبانيا ضد اليابان.

على الورق، تبدو حظوظ إسبانيا وألمانيا أوفر للفوز.

وبالتالي، فإن المنتخب المغربي سيواجه على الأرجح إسبانيا في حال تأهله كمتصدر للمجموعة السادسة، وألمانيا في حال اكتفائه بالوصافة.

المصدر: RT

مونديال قطر

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