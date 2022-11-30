ميسي يهدر ركلة جزاء في مباراة فاصلة للأرجنتين أمام بولندا (فيديو)

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء خلال مباراة منتخب بلاده الحاسمة ضد نظيره البولندي المقامة الآن في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين في الدقيقة 39 بعدما تدخل الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني بعنف في حق ميسي خلال محاولته إبعاد كرة عرضية عن مرماه.

وتولى ميسي بنفسه تسديد ركلة الجزاء لكن شتشيسني تصدى لها ببراعة.

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين بعد نهاية الشوط الأول.

يتبع..

المصدر: RT