رونالدو يرحب بالعرض السعودي

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قرر اتخاذ خطوة جديدة بمسيرته في الدوري السعودي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو المتواجد حاليا في صفوف المنتخب البرتغالي المشارك في مونديال قطر 2022، اقترب من الموافقة على الانتقال لنادي النصر السعودي لمدة عامين، في صفقة انتقال حر، وحصوله على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

Ronaldo close to agreeing a deal with Saudi Arabian side Al - Nasser!!!🤯🤯🤯 pic.twitter.com/II0OiOkhs0 — Alby Culer🍻 (@alby_barca) November 30, 2022

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وأشارت إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد السابق، جذب اهتمام الدوري الأمريكي أيضا، لكنه وجد صعوبة بالغة في رفض الحصول على 400 مليون يورو على مدار عامين.

وأعلن مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" مؤخرا عن فسخ عقده مع النجم البرتغالي، عقب سلسلة من الخلافات بين اللاعب والنادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إريك تين هاغ.

المصدر: "وسائل إعلام"