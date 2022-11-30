بالفيديو.. جماهير الأخضر تنظم مسيرة في الدوحة قبل مواجهة الحسم أمام المكسيك

نظم مجلس جمهور المنتخب السعودي الثلاثاء مسيرة لمشجعي "الصقور الخضر" في بطولة كأس العالم 2022، باسم " لابسين الأبيض وأرواحنا خضراء" وذلك في بوليفارد لوسيل بمدينة الدوحة.

وارتدى المشجعون القميص الرياضي الأبيض للمنتخب السعودي، الذي سيواجه به منتخب المكسيك اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشهد التجمع إنشاد الأهازيج التشجيعية والحماسية للمنتخب، وهو ما يعكس الحماس والشغف الكبيرين للجماهير ومساندتها القوية للمنتخب في مهمته العالمية.

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وسبق هذه المسيرة مسيرتان للجماهير، الأولى حملت اسم "فوق هام السحب" في ملعب لوسيل، دعما للأخضر أمام منتخب الأرجنتين، التي انتهت بفوز ثمين للمنتخب السعودي، بنتيجة 2-1، فيما انطلقت المسيرة الثانية "فخرنا الأخضر" في ملعب المدينة التعليمية، الذي واجه فيه المنتخب نظيره البولندي وانتهت بخسارته 0-2.

وتلعب السعودية ضد المكسيك، فيما تتواجه الأرجنتين مع بولندا، وتقام المباراتان في نفس التوقيت، الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وتتصدر بولندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط (مع فارق هدفين)، تليها الأرجنتين بثلاث نقاط (+ هدف واحد)، ثم السعودية بثلاث نقاط أيضا (- هدف واحد) بينما تتذيل المكسيك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة (- هدفين).

المصدر: صحيفة "الرياض"