مباراة "على صفيح ساخن" بين إيران وأمريكا!

يحتضن استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، اليوم الثلاثاء، مباراة حامية الوطيس بين منتخبي إيران وأمريكا، في الجولة الثالثة الختامية لمجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإسباني، أنتونيو ماتيو لاهوز، صافرة بداية هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

ويحتاج منتخب إيران للفوز على أمريكا للتأهل إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز وإنجلترا، أو التعادل في حال فوز منتخب "الأسود الثلاثة" على ويلز أو التعادل.

بينما يحتاج منتخب أمريكا "العم سام" للفوز فقط لكي يضمن صعوده إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" قائمة المجموعة الثانية (B) برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إيران، ويليهما منتخب أمريكا في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، ومن ثم ويلز في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني، بالتشكيلة الأساسية التالية، لخوض هذه المباراة الهامة، ضد نظيره الأمريكي:

twitter/AlkhaleejOnline

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الأمريكي، غريج بيرهالتير (49 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإيراني:

🇮🇷 🇺🇸



تشكيلة إيران و الولايات المتحدة pic.twitter.com/RewE0cBVnz — EPL World (@EPLworld) November 29, 2022

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المصدر: RT