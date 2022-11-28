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نائب حسن نصر الله يغرد بخصوص مونديال قطر

الرياضة

نائب حسن نصر الله يغرد بخصوص مونديال قطر
AFP
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علق نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، على طريقة تعامل المشجعين العرب مع الصحفيين الإسرائيليين.

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وعلى حسابه في" تويتر"، كتب نعيم قاسم: "مشهد المواطنين العرب في مونديال قطر يرفضون المقابلات مع المراسلين الإسرائيليين مؤشر على رفض الشعوب لتطبيع الأنظمة مع العدو".

وأضاف قاسم: "مقاومة الشباب للتطبيع تعبير عن الرفض البنيوي لوجود الكيان الإسرائيلي في منطقتنا..إن تضافر جهود المقاومة العسكرية والثقافية والإعلامية والشبابية تحقق النصر والتحرير لفلسطين الحبيبة".

المصدر: RT

مونديال قطر

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