نائب حسن نصر الله يغرد بخصوص مونديال قطر
علق نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، على طريقة تعامل المشجعين العرب مع الصحفيين الإسرائيليين.
وعلى حسابه في" تويتر"، كتب نعيم قاسم: "مشهد المواطنين العرب في مونديال قطر يرفضون المقابلات مع المراسلين الإسرائيليين مؤشر على رفض الشعوب لتطبيع الأنظمة مع العدو".
وأضاف قاسم: "مقاومة الشباب للتطبيع تعبير عن الرفض البنيوي لوجود الكيان الإسرائيلي في منطقتنا..إن تضافر جهود المقاومة العسكرية والثقافية والإعلامية والشبابية تحقق النصر والتحرير لفلسطين الحبيبة".
2- مقاومة الشباب للتطبيع تعبيرٌ عن الرفض البنيوي لوجود الكيان الإسرائيلي في منطقتنا. إنَّ تظافر جهود المقاومة العسكرية والثقافية والإعلامية والشبابية تحقق النصر والتحرير لفلسطين الحبيبة.#الشيخ_نعيم_قاسم#كأس_العالم_قطر_2022#مونديال_قطر_2022— الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) November 28, 2022
المصدر: RT