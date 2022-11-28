فيديوهات جديدة.. مشجعون عرب يخوضون "معركتهم" مع الإسرائيليين على أرض قطر

واجه مراسلون وصحفيون إسرائيليون مواقف محرجة خلال تغطيتهم مباريات مونديال قطر، وعلى الخصوص المباريات التي يكون أحد المنتخبات العربية طرفا فيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، فيديوهات عدة لتعرض الصحفيين الإسرائيليين للإحراج وللإهانة في بعض الأحيان، خلال محاولتهم إجراء لقاءات صحفية مع المشجعين العرب.

✌️خلو هذه التغريدة تلف الكون كله،،



🟥"ليس مرحباً بكم هنا".. مشجع سعودي يهين مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء حوار معه بعد مباراة #السعودية وبولندا pic.twitter.com/awcV7ZHRai — المستشار زيد نعيم الطوباسي (الايوبي)🇵🇸🇯🇴🇾🇪 (@Zaid_Alayoubi) November 26, 2022

وظهر في أحد الفيديوهات المتداولة، مشجع للمنتخب السعودي وهو يقول لأحد المراسلين الإسرائيليين: "أنت غير مرحب بك هنا في قطر".

وفي فيديو آخر، تعرض مراسل إسرائيلي ثان لموقف لا يحسد عليه، بعد أن حاول خداع المشجعين العرب بادعائه بأنه إكوادوري.

ولكن أحد المشجعين كشف هويته على الفور، وصرخ أمامه: "فلسطين حرة"، لترفض بعدها الجماهير العربية الحديث معه أو المشاركة في لقاءاته الصحفية.

لا مكان لكم pic.twitter.com/zjAHYUrZ9d — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) November 28, 2022

نفس المراسل "المتنكر"، ظهر في فيديو آخر وهو يتناقش مع مشجع عربي، حيث كان الأخير يؤكد له بأن الإسرائيليين غير مرحب بهم في قطر وأن الجماهير العربية لن تقبل إجراء أي لقاءات معهم.

المصدر: RT