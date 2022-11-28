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الكشف عن مدة غياب ياسر الشهراني بعد إصابته في كأس العالم

الرياضة

الكشف عن مدة غياب ياسر الشهراني بعد إصابته في كأس العالم
Legion-Media Adam Davy
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كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج مدة غياب ياسر الشهراني نجم فريق الهلال ومنتخب "الأخضر"، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وتعرض ياسر الشهراني، لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدامه مع مواطنه محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، في كرة مشتركة خلال مباراة الأرجنتين التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال وليد الفراج خلال تصريحاته في برنامجه"أكشن مع وليد": "من المتوقع أن تستغرق فترة علاج وتأهيل ياسر الشهراني 3 أشهر على الأقل".

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واستكمل الإعلامي حديثه: "الإصابة ليست رياضية لكنها في الوجه، لن يكون قادرا على العودة للتدريبات قبل نهاية ديسمبر المقبل، لبدء مرحلة التأهيل".

وأوضح متابعا عن إصابة ياسر الشهراني: "من الجيد أن الكسر كان من الدرجة البسيطة في الوجه".

وكان ياسر الشهراني، سافر مباشرة إلى ألمانيا من أجل الخضوع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في عظام الوجه إلى جانب عملية أخرى في البنكرياس.

المصدر:365scores

مونديال قطر

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