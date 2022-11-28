الكشف عن مدة غياب ياسر الشهراني بعد إصابته في كأس العالم

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج مدة غياب ياسر الشهراني نجم فريق الهلال ومنتخب "الأخضر"، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وتعرض ياسر الشهراني، لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدامه مع مواطنه محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، في كرة مشتركة خلال مباراة الأرجنتين التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال وليد الفراج خلال تصريحاته في برنامجه"أكشن مع وليد": "من المتوقع أن تستغرق فترة علاج وتأهيل ياسر الشهراني 3 أشهر على الأقل".

#وليد_الفراج: ياسر الشهراني تعرض لكسر بسيط في الوجه وقد يحتاج لـ 3 شهور حتى يعود



د. سلطان اللحياني: ياسر الشهراني "فقيدة" واستمرارية بالمستوى تُدرس #السعودية_بولندا#السعودية_المكسيك#أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCActionpic.twitter.com/k76hk1G6Cx — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 27, 2022

إقرأ المزيد

واستكمل الإعلامي حديثه: "الإصابة ليست رياضية لكنها في الوجه، لن يكون قادرا على العودة للتدريبات قبل نهاية ديسمبر المقبل، لبدء مرحلة التأهيل".

وأوضح متابعا عن إصابة ياسر الشهراني: "من الجيد أن الكسر كان من الدرجة البسيطة في الوجه".

وكان ياسر الشهراني، سافر مباشرة إلى ألمانيا من أجل الخضوع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في عظام الوجه إلى جانب عملية أخرى في البنكرياس.

المصدر:365scores