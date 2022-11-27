مونديال قطر 2022.. مباراة على "صفيح ساخن" بين إسبانيا وألمانيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد، صوب استاد البيت بمدينة الخور، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي إسبانيا وألمانيا، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في مونديال 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي (52 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للماتادور" لمواجهة نظيره الألماني، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش:

🚨 OFICIAL | ¡¡ASÍ SALIMOS ANTE ALEMANIA!!



👥 Este es el once inicial planteado por @LUISENRIQUE21 para el partidazo de esta noche ante @DFB_Team.



🥰 Tenemos un equipazo, ¿eh? ¡¡Vamos a por el triunfo, chicos!! #VamosEspaña | #Catar2022pic.twitter.com/LnCvdEXlwR — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 27, 2022

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الألماني، هانز فليك (57 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "فوريا لا روخا":

المصدر: RT