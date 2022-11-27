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مونديال قطر 2022.. مباراة على "صفيح ساخن" بين إسبانيا وألمانيا

الرياضة

مونديال قطر 2022.. مباراة على
Legion-Media Bihlmayerfotografie
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد، صوب استاد البيت بمدينة الخور، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي إسبانيا وألمانيا، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في مونديال 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي (52 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للماتادور" لمواجهة نظيره الألماني، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الألماني، هانز فليك (57 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "فوريا لا روخا":

المصدر: RT 

مونديال قطر

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مونديال قطر 2022.. مباراة على "صفيح ساخن" بين إسبانيا وألمانيا