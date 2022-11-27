احتفالات عارمة في الشوارع المغربية بعد فوز "أسود الأطلس" على بلجيكا (فيديو)

خرجت الجماهير المغربية إلى الشوارع في معظم مدن المملكة، اليوم الأحد، احتفالا بفوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد في دور المجموعات لمونديال "قطر 2022".

وعبر المغاربة عن فرحتهم بهذا الفوز التاريخي والثمين، فيما سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" إلى التفاعل من خلال نشر تدوينات وفيديوهات للإشادة بلاعبي المنتخب المغربي.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 73 و90.

وانتزع المغرب صدارة المجموعة السادسة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.

المصدر: مواقع التواصل