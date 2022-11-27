مونديال قطر.. 6 من لاعبي المنتخب السعودي مهددون بالغياب حال التأهل لدور الـ16

يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم خطر فقدان 6 لاعبين في حالة التأهل من دور المجموعات إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وذكرت صحيفة "المواطن" السعودية، أنه من المقرر أن يلعب منتخب "الأخضر" ضد المكسيك، مساء الأربعاء المقبل على "استاد لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وسيفتقد الأخضر السعودي لجهود اللاعب عبد الإله المالكي في مباراة المكسيك المقبلة بالجولة الثالثة، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمس أمام بولندا.

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وأشار التقرير إلى أن الأخضر قد يفقد 6 لاعبين إذا تأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، وذلك فى حالة حصولهم على بطاقة صفراء، وهم:(محمد العويس، علي البليهي، سعود عبدالحميد، عبد الإله العمري، سالم الدوسري ونواف العابد).

ويغيب عن الأخضر للإصابة فى كأس العالم 2022 سلمان الفرج الذى تعرض لإصابة في القدم، وياسر الشهراني بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته ضد الأرجنتين.

ونجح الأخضر السعودي في تحقيق مفاجأة قوية خلال الجولة الأولى بعد أن فاز على ميسي وزملائه 2-1، إلا أنه تلقى هزيمة أمام بولندا في الجولة الثانية 0-2.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"