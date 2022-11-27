ماهي حظوظ السعودية والأرجنتين في التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر؟

خلطت أوراق منتخبات المجموعة الثالثة ليتأجل حسم بطاقتي التأهل لدور الـ 16 إلى الجولة الأخيرة في دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وأحيت الأرجنتين آمالها بقوة للمنافسة عقب فوز ثمين بهدفين أمس السبت، على منتخب المكسيك، الذي لم يفقد بدوره حظوظه في التأهل بعد، رغم الخسارة.

وفي نهاية الجولة الثانية، تصدرت بولندا المجموعة برصيد 4 نقاط، وجاءت الأرجنتين ثانية بـ3 نقاط، مثلها السعودية ثالثة بـ3 نقاط، وأخيرا المكسيك في المركز الرابع بنقطة واحدة.

It's all up for grabs in Group C 👀 Which two sides will advance?#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2022

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وعلى صعيد الأهداف، تمتلك بولندا هدفين، تليها الأرجنتين ولها 3 أهداف وعليها 2، ثم السعودية ولها هدفان وعليها 3، وأخيرا المكسيك بهدفين في شباكه ولم يسجل.

وفي عودة لحسابات التأهل التي باتت مفتوحة على كل الاحتمالات يوم الأربعاء المقبل، إذ يصطدم الأرجنتين بنظيره البولندي، والسعودية أمام المكسيك.

وسيكون الفوز هدفا للمنتخبات الأربعة، في الجولة الثالثة، خاصة السعودية والأرجنتين وبولندا إذ سيكون الخيار الحاسم لتأهل كل منهم مباشرة، دون انتظار الهدايا من المنافسين.

مواجهة السعودية المكسيك على استاد لوسيل

في حال فوز السعودية: يحسم "الخضر" التأهل بحصد 6 نقاط، لتودع المكسيك البطولة، برصيد نقطة واحدة.

في حال فوز المكسيك: سيرتفع رصيدها إلى النقطة 4، بانتظار نتيجة الأرجنتين وبولندا، بينما سيودع "الأخضر" البطولة.

في حال التعادل: يصبح للأخضر 4 نقاط، وينتظر نتيجة الأرجنتين وبولندا، وتودع المكسيك البطولة.

مواجهة الأرجنتين وبولندا على ملعب 947

في حال فوز الأرجنتين: يصبح رصيدها 6 نقاط، تضمن تأهلها، بينما يتوقف رصيد بولندا عند 4 نقاط، وتنتظر نتيجة السعودية والمكسيك.

في حال فوز بولندا: تصل للنقطة السابعة، وتحسم التأهل، فيما يتجمد رصيد الأرجنتين عند 3 نقاط، وتخرج من المونديال.

في حال التعادل: تصل الأرجنتين للنقطة الرابعة، ويرتفع رصيد بولندا للنقطة الخامسة لتتأهل مباشرة، وبالتالي ينتظر رفاق ميسي نتيجة السعودية والمكسيك.

المصدر: "وسائل إعلام"