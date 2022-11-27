جماهير الأرجنتين والمكسيك تحطم رقما قياسيا في أحد ملاعب قطر

سجلت جماهير مباراة الأرجنتين والمكسيك ضمن دور المجموعات من كأس العالم - قطر 2022، الحضور الأعلى في النسخة الحالية من البطولة العالمية.

وحقق منتخب "التانغو" فوزا ثمينا على المكسيك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لوسيل" أمس السبت 26، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

وأكدت قناة شبكة قنوات beIN Sports القطرية، مالكة حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في المنطقة العربية، أن هذه المباراة سجلت أعلى حضور جماهيري في البطولة، والتي كان على رأس مشاهديها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

🔢 عدد حضور مباراة الأرجنتين 🇦🇷 و المكسيك🇲🇽 في كأس العالم FIFA قطر 2022 بلغ 88 ألفا و966 متفرجا وهو ثاني رقم بعد نهائي نسخة 1994 في 🇺🇸 أمريكا 94,194 pic.twitter.com/Z8kfwQsEzX — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 26, 2022

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وأظهرت الشاشة الرئيسية لملعب لوسيل، أن مباراة الأرجنتين والمكسيك حضرها 88966 ألف متفرج.

وتجاوز هذا الرقم الحضور الجماهيري لمباراة البرازيل وصربيا، التي أقيمت على نفس الملعب، الخميس الماضي، وحضرها 88103 متفرجين.

المصدر: beIN Sports