مجموعة السعودية.. التشكيلة الأساسية لمباراة الأرجنتين والمكسيك

يستضيف استاد لوسيل، مساء اليوم السبت في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين والمكسيك، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني (44 عاما)، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره المكسيكي:

🚨🚨🚨 تشكيلة الأرجنتين الرسمية لمواجهة المكسيك: pic.twitter.com/L9rzluwTIb — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 26, 2022

بينما اختار الأرجنتيني جيراردو مارتينو (60 عاما)، المدير الفني للمنتخب المكسيكي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الأرجنتيني:

🇲🇽 🇦🇷



تشكيلة الارجنتين و المكسيك pic.twitter.com/TKyc1w3hkZ — EPL World (@EPLworld) November 26, 2022

المصدر: RT