 
مباشر

مجموعة السعودية.. التشكيلة الأساسية لمباراة الأرجنتين والمكسيك

الرياضة

مجموعة السعودية.. التشكيلة الأساسية لمباراة الأرجنتين والمكسيك
Legion-Media GD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u98s

يستضيف استاد لوسيل، مساء اليوم السبت في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين والمكسيك، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني (44 عاما)، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره المكسيكي:

بينما اختار الأرجنتيني جيراردو مارتينو (60 عاما)، المدير الفني للمنتخب المكسيكي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الأرجنتيني:

 

المصدر: RT 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. تونس تخسر أمام "الكنغر" الأسترالي وتعقد حسابات تأهلها لدور الـ16(فيديو)