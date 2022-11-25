تاريخ المواجهات بين السعودية وبولندا قبل موقعتهما في مونديال قطر

ستكون مباراة الغد بين السعودية وبولندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر، هي الأولى من نوعها بين المنتخبين على المستوى الرسمي.

ولم يعرف الأخضر السعودي طعم الفوز أو التعادل مع بولندا حتى الآن، حيث التقى المنتخبان 3 مرات من قبل، كلها ودية، وفاز المنتخب الأوروبي في جميع تلك اللقاءات.

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وكانت أول مواجهة بين المنتخبين في العام 1994، في مدينة كان بفرنسا، وانتهت بفوز بولندا بهدف دون رد.

وتجدد لقاء المنتخبين في ديسمبر 1994، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وافتتح المنتخب البولندي التسجيل مبكرا، عند الدقيقة 11، عن طريق هنريك بالوزينسكي من ركلة جزاء.

ورد سامي الجابر بهدف التعادل للسعودية في الدقيقة 45، قبل أن يسجل توماسز رازاسا هدف الفوز لبولندا (2-1)، في الدقيقة 57.



وفي مارس 2006، كان اللقاء الثالث والأخير الذي أقيم مجددا على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ليكرر منتخب بولندا فوزه (2-1).

وتحتل السعودية صدارة المجموعة الثالثة في مونديال قطر برصيد ثلاث نقاط تحصلت عليها من فوزها التاريخي على الأرجنتيني 2-1 في الجولة الأولى.

أما بولندا، فتتشارك المركز الثاني مع المكسيك برصيد نقطة واحدة وذلك بتعادلهما في مباراتهما ضمن الجولة الأولى.

وسيتأهل المنتخب السعودي في حال فوزه على بولندا إلى الدور الثاني، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستجمع بين المكسيك والأرجنتين.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل مرة واحدة في تاريخه إلى الدور الثاني لكأس العالم وكانت في مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات