مونديال 2022.. ماذا تحتاج السعودية في مباراتها ضد بولندا للتأهل مباشرة وضمان الصدارة؟

كسر منتخب السعودية التوقعات وتغلب على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر، وبات على أعتاب تأهل ثان إلى دور الـ16 لكاس العالم، في حال فوزه على بولندا غدا السبت.

واختلطت الأوراق في المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الأولى التي شهدت الانتصار التاريخي للسعودية على الأرجنتين 2-1، وتعادل بولندا والمكسيك سلبا.

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لذا، تبدو المعادلة واضحة: فوز السعودية على بولندا يضمن تأهلها إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1994، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستجمع بين المكسيك والأرجنتين.

وحتى أن السعودية قادرة على حسم صدارة المجموعة، في حال فوزها على بولندا، وتعادل الأرجنتين مع المكسيك.

في حين أن خسارة الأرجنتين، بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أمام المكسيك ستنهي مشوار "راقصي التانغو" مبكرا، وربما الرحلة الأخيرة لـ"البرغوث" بعد خمس مشاركات لم ينجح فيها في التتويج باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.

المصدر: وكالات