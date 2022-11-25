التشكيلة الأساسية لمنتخب قطر ضد السنغال

يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السنغالي، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وتقام مباراة قطر والسنغال، التي تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب "الثمامة".

وسيدخل المنتخب القطري الذي خسر في الجولة الأولى أمام الإكوادور 0-2، مباراة اليوم بالتشكيلة التالية:

📄-تشكيلة منتخبنا الوطني 🇶🇦 أمام منتخب السنغال للمباراة الثانية من دور المجموعات لبطولة #كأس_العالم_2022.



كل التوفيق لرجال العنابي 💪#قطر2022#كلنا_العنابيpic.twitter.com/OYnqdwbsh7 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 25, 2022

المصدر: RT