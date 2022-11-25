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التشكيلة الأساسية لمنتخب قطر ضد السنغال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمنتخب قطر ضد السنغال
Legion-Media
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يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السنغالي، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وتقام مباراة قطر والسنغال، التي تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب "الثمامة".

وسيدخل المنتخب القطري الذي خسر في الجولة الأولى أمام الإكوادور 0-2، مباراة اليوم بالتشكيلة التالية:

المصدر: RT

مونديال قطر

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