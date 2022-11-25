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إندبندنت: رفع الحظر عن شعار المثليين في مونديال قطر

الرياضة

إندبندنت: رفع الحظر عن شعار المثليين في مونديال قطر
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ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إنه لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر.

وبحسب ما قالت الصحيفة، فقد أبلغ الفيفا اتحادات كرة القدم أن شعار "حب واحد" الملون بألوان قوس قزح الخاص بالمثلية الجنسية لن يتم حظره في الملاعب خلال ما تبقى من مونديال قطر 2022، مشيرة أن الفيفا تلقى ضمانات من الحكومة القطرية بهذا الخصوص.

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وكان عدد من الدول والسياسيين، وكذلك اتحادات رياضية أوروبية، انتقدوا بشدة الحظر، الذي هددت خلاله الفيفا، الدول المنتهكة للحظر بعقوبات رياضية.

ولوح الاتحاد الدولي للعبة سابقا، بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خرقهم للوائحه، بارتداء الشارة المصممة للتعبير عن التضامن مع الأشخاص المثليين جنسيا، في نهائيات كأس العالم في قطر.

المصدر: independent

مونديال قطر

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