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أول إجراء تأديبي في مونديال 2022

الرياضة

أول إجراء تأديبي في مونديال 2022
Legion-Media
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اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإكوادوري بسبب "الهتافات" المسيئة التي صدرت عن مشجعي المنتخب اللاتيني، الأحد الماضي.

وجاء ذلك خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم، التي خرج منها فائزا ضد قطر بنتيجة (2-0).

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ولم تحدد الهيئة الدولية الهتافات، ولكنها أشارت إلى أنها اعتمدت على المادة رقم 13 من قانونها التأديبي، والذي يعاقب في حال "الإساءة إلى كرامة أو سلامة بلد أو شخص أو جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية أو مسيئة".

ويعاقب "فيفا" مثل هذه الأفعال بـ"إيقاف 10 مباريات" عندما يتعلق الأمر بلاعب أو مسؤول، وغرامة "لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري" (حوالي 20 ألفا و400 يورو)، ومباراة خلف أبواب موصدة عندما تستهدف اتحادا.

ويعد هذا الإجراء التأديبي الأول في البطولة التي تختتم في 18 ديسمبر.

المصدر: "وكالات"

مونديال قطر

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