قبيل إعلان فسخ عقده مع "الشياطين الحمر".. رونالدو يستفز مانشستر يونايتد (صور)

استفز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادي مانشستر يونايتد بالكشف عن شراكته مع العلامة التجارية "JACOB&CO" للساعات، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن فسخ عقده مع النادي الإنجليزي.

وتظهر في الإعلان الخاص بالساعات "JACOB&CO" صورة لكريستيانو رونالدو وهو يسجل هدفا في مرمى مانشستر يونايتد بقميص ريال مدريد وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2013.

ونشر رونالدو صورة له ومجموعة من الصور لساعات عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وأرفقها "بتدوينة" جاء فيها: "يسعدني الإعلان عن شراكتي مع jacobandco، إحدى العلامات التجارية الرائدة للساعات في العالم. اليوم، نكشف عن مجموعتنا الأولى من الساعات التي شاركت في تصميمها مع صديقي العزيزjacobarabo".

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وأثار كريستيانو رونالدو الجدل بسبب إعلانه الأخير عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بالكشف عن تعاونه مع شركة جديدة مختصة بصناعة الساعات، ونشر صورة قبل فترة وجيزة من بيان رسمي لمانشستر يونايتد الإنجليزي بفسخ التعاقد بالتراضي.

🚨 قبل ساعة من إعلان فسخ عقده مع مانشستر يونايتد..



قام كريستيانو رونالدو بالإعلان لشركة JACOB&CO للساعات؛ لـساعة منحوت عليها هدفه بقميص ريال مدريد على مانشستر يونايتد ⌚📸 pic.twitter.com/KNr4xMUTkt — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 22, 2022

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ارتبط اسم رونالدو مؤخرا بأندية مثل، تشيلسي، ونابولي، وسبورتنغ لشبونة وغيرها، ولكن بعد نشر رونالدو صورة ساعته بدأ الجدال حول هل يلمح "صاروخ ماديرا" للعودة إلى صفوف ريال مدريد.

يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف ريال مدريد عام 2009 بعد مغادرة مانشستر يونايتد، واستمر في صفوف الفريق الملكي حتى صيف 2018، حقق فيها خلال تلك الفترة بقميص "الميرينغي" 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب لكأس العالم للأندية، 2 لكأس الملك، ولقبين لكأس السوبر ولقبين في الدوري الإسباني.

ويستعد النجم البرتغالي مع منتخب بلاده لمواجهة غانا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، يوم الخميس المقبل، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة.

المصدر: وكالات