بعد رسم "وجه قبيح" لزميله بيبي.. رونالدو يدخل في نوبة ضحك (فيديو)

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة ضحك، بعد رسمه صورة لزميله وصديقه المدافع المخضرم بيبي، خلال معسكر المنتخب البرتغالي في قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رونالدو وهو يرسم وجه زميله المخضرم بيبين الذي كان جالسا أمامه، على ورقة بطريقة مضحكة، ولم يتمالك "صاروخ ماديرا" نفسه من الضحك بشكل هستيري.

Cristiano Ronaldo caindo na gargalhada após desenhar o Pepe. 😂😂pic.twitter.com/rm92klKean — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) November 21, 2022

وتجمع علاقة وطيدة الثنائي المخضرم كريستيانو رونالدو (37 عاما) وبيبي (39 عاما)، حيث يلعبان معا لسنوات طويلة في المنتخب البرتغالي، كما كانا زميلين في ريال مدريد لسنوات أيضا.

ويستعد الثنائي المخضرم كريستيانو رونالدو وبيبي لقيادة منتخب البرتغال في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، والذي يستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره الغاني، يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا كلا من كوريا الجنوبية والأوروغواي.

المصدر: "twitter/CR7Brasil"