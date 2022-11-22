 
مباشر

بعد رسم "وجه قبيح" لزميله بيبي.. رونالدو يدخل في نوبة ضحك (فيديو)

الرياضة

بعد رسم
Globallookpress Pedro Correia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u89z

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة ضحك، بعد رسمه صورة لزميله وصديقه المدافع المخضرم بيبي، خلال معسكر المنتخب البرتغالي في قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رونالدو وهو يرسم وجه زميله المخضرم بيبين الذي كان جالسا أمامه، على ورقة بطريقة مضحكة، ولم يتمالك "صاروخ ماديرا" نفسه من الضحك بشكل هستيري.

وتجمع علاقة وطيدة الثنائي المخضرم كريستيانو رونالدو (37 عاما) وبيبي (39 عاما)، حيث يلعبان معا لسنوات طويلة في المنتخب البرتغالي، كما كانا زميلين في ريال مدريد لسنوات أيضا.

ويستعد الثنائي المخضرم كريستيانو رونالدو وبيبي لقيادة منتخب البرتغال في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، والذي يستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره الغاني، يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا كلا من كوريا الجنوبية والأوروغواي.

المصدر: "twitter/CR7Brasil"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)