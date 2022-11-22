رضا عبد العال يكشف لـRT سر فوز السعودية على الأرجنتين

كشف نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الكروي رضا عبد العال، سر فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم المقام بقطر.

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وأوضح عبد العال في تصريحات لـRT، أن منتخب الأرجنتين قام بالاستهتار والتعالي بعد إحرازه هدف التقدم من ضربة جزاء في السعودية، حيث يلعبون الكرة بأقل مجهود، مشيرا إلى أنه يواجهون فريق لديه طموح يخوض المباراة دون خوف.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي سجل في دقيقتين أو ثلاثة دقائق هدفان فجأ بهما منتخب الأرجنتين، مضيفا أن المنتخب الأرجنتيني شعر بطعم الفوز عندما سجل الهدف الاول، لكنهم لم يدركوا أنهم يواجهون لاعبين لديهم طموح وإصرار وعزيمة، وكل هذه بنود وضعت مع بدء الشوط الثاني بأنهم ليس لديهم ما يبكون عليه، فانتهزوا فرصة استهتار المنتخب الأرجنتيني وكان هنالك تحول في المباراة.

ونوه بأنه بعد تسجيل ثلاثة أهداف حسبت تسلسل أصبح هناك تعالي وعدم تركيز من منتخب الأرجنتين.

وصرح عبد العال بأن تونس أفضل المنتخبات العربية المرشحة للصعود، موضحا أن السعودية يجب أن تحصل على نقاط أكثر ولا تكتفى بفوزها على الأرجنتين لضمان الصعود.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم