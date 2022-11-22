فيديو يرصد رد فعل المواطنين في شوارع مصر بعد فوز السعودية على الأرجنتين
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انتشر على موقع "فيسبوك" فيديو لرد فعل عدد من المصريين في أحد المقاهي، بعد فوز السعودية المثير على الأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر.
ورصد الفيديو فرحة كبيرة لدى عدد من المصريين الذين تابعوا المباراة، حيث عبروا عن فرحتهم بعد إعلان حكم اللقاء انتهاء المباراة بفوز المنتخب السعودي.
وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.
المصدر: RT